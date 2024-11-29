В ГСЧС показали последствия попадания вражеского БПЛА в Днепровском районе столицы

В Киеве в Днепровском районе из-за падения обломков БПЛА российских оккупантов вечером 28 ноября повреждено здание детской поликлиники. Охранник медицинского учреждения был госпитализирован с диагнозом контузия. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

28 ноября, в 23:15 на линию "101" поступило сообщение о том, что в результате попадания вражеского БПЛА произошло возгорание внешней обшивки здания, - говорится в сообщении.

Детали

По прибытии, спасатели установили, что в результате падения БПлА на открытую местность возле двухэтажного здания детской поликлиники, произошло повреждение внешней обшивки фасада, входной группы здания и окон. На момент прибытия пожарных-возгорания не наблюдалось.

Бригадой скорой госпитализирован охранник медучреждения, с предварительным диагнозом - контузия.

Напомним

Как ранее писал УНН в Днепровском районе Киева в результате атаки российских БПЛА загорелось здание поликлиники. Есть один пострадавший, которому оказывается медицинская помощь.