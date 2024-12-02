В Грузии студенты и школьники выходят на протесты. Власть призывает возвращаться на учебу

В разных городах Грузии сегодня, 2 декабря, бастует ряд школ и университетов из-за решения правительства заморозить процесс переговоров о вступлении в ЕС. В свою очередь министр образования Грузии Александр Цуладзе призывает образовательные учреждения возобновили учебный процесс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Детали

В частности, студенты в Тбилиси в понедельник проводят акцию протеста. Молодые люди собираются возле первого корпуса Тбилисского государственного университета, где планируют потребовать от руководства заведения остановить учебный процесс, а также призывают учеников присоединиться к протестам.

Тем временем школьники перекрыли дорогу возле своей школы в центре Тбилиси. Они заявили, что выступают против прекращения евроинтеграции Грузии и призывают школьную администрацию поддержать их.

Учителя школы им.Комарова вчера заявили, что объявляют забастовку, поскольку "для лучшего будущего их учеников защита страны важнее, чем проведение занятий".

По данным издания, до сегодняшнего дня забастовка объявлена в десятках частных и государственных школ по всей стране.

В частности, ученики нескольких классов 41-й государственной школы В Кутаиси сегодня утром вместо уроков собрались у памятника родному языку возле школы и призвали учителей присоединиться к ним, чтобы выразить протест против репрессий в Тбилиси и изменения европейского курса Грузии.

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Тем временем министр образования Грузии Александр Цуладзе призвал, чтобы государственные школы и ВУЗы немедленно возобновили учебный процесс.

А частным учебным заведениям он пригрозил лишением лицензий.

В самом министерстве образования около 200 сотрудников подписали протестное заявление о том, что решение правительства противоречит 78 статье Конституции Грузии.

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