В.Гройсмана призвали объяснить назначение заместителя В.Бондика на пост главы ГП "Укрхимтрансаммиак"

"Как стало мне известно из открытых источников, Министерство экономического развития и торговли Украины на основании протокола заседания Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий от 30 ноября 2016 № 18 внесло Кабинету Министров Украины предложение относительно согласования кандидатуры Павла Шебеста на должность директора ГП "Укртрансхимамиак". Проект распоряжения Кабмина "О согласовании кандидатуры П.Шебеста на должность директора ГП "Укртрансхимамиак" завизирован первым вице-премьер-министром Украины - министром экономического развития и торговли С.Кубивим.

Однако, вместо назначения победителя открытого конкурса П.Шебеста на должность директора ГП "Укртрансхимамиак", Кабмином был назначен на должность и.о. директора заместителя бывшего директора Виктора Бондика - Игорь Тригубенко.

Я неоднократно обращалась в правоохранительные органы и к руководству Кабмина относительно незаконных действий тогдашнего директора ГП "Укртрансхимамиак" В.Бондика и необходимости отстранения его от занимаемой должности. Сейчас он находится под следствием по обвинению в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, предусмотреного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Учитывая вышеизложенное, прошу объяснить необходимость назначения на должность и. о. ГП "Укртрансхимамиак" именно И.Тригубенко, а также предоставить соответствующие распоряжения о назначении руководителя ГП "Укртрансхимамиак" по результатам проведенного открытого конкурса или повторно назначить и провести такой конкурс", - говорится в обращении нардепа Т.Черновол.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли заявляет, что рекомендовало Кабмину назначить на должность главы стратегического госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" победителя открытого конкурса Павла Шебеста. Но вместо него, Кабмин назначил и.о. директора заместителя Виктора Бондика - Игоря Трегубенко.

Как ранее сообщал УНН, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины совместно со Службой безопасности разоблачили бывшего директора ГП "Укрхимтрансаммиак" Виктора Бондика в растрате государственного имущества в особо крупных размерах. Ему предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрате госимущества в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц). Экс-чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.