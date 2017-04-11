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В.Гройсмана закликали пояснити призначення заступника В.Бондика на посаду очільника ДП “Укрхімтрансаміак”

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Народний депутат Тетяна Чорновол звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням пояснити, чому на посаду посаду в.о. директора ДП “Укрхімтрансаміак” призначено Ігоря Трегубенка, замість Павла Шебеста — переможця конкурсу, проведеного міністерством економрозвитку, передає УНН з посиланням на відповідний депутатський запит.

“Як стало мені відомо з відкритих джерел, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на підставі протоколу засідання Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств від 30 листопада 2016 року № 18 внесло Кабінету Міністрів України пропозиції щодо узгодження кандидатури Павла Шебести на посаду директора ДП “Укртрансхімаміак”. Проект розпорядження Кабміну “Про погодження кандидатури П.Шебеста на посаду директора ДП „Укртрансхімаміак“ завізовано першим віце-прем’єр-міністром України — міністром економічного розвитку і торгівлі С.Кубівим.

Однак, замість призначення переможця відкритого конкурсу П.Шебеста на посаду директора ДП „Укртрансхімаміак“, Кабміном було призначено на посаду в.о. директора заступника колишнього директора Віктора Бондика — Ігоря Тригубенка.
Я неодноразово зверталася до правоохоронних органів та керівництва Кабміну стосовно незаконних дій тодішнього директора ДП „Укртрансхімаміак“ В.Бондика та необхідності відсторонення його від займаної посади. Наразі він перебуває під слідством за звинуваченням у привласненні та розтраті майна у особливо великих розмірах шляхом зловживанням службовим становищем, що передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, прошу пояснити необхідність призначення на посаду в. о. ДП "Укртрансхімаміак" саме І.Тригубенка, а також надати відповідні розпорядження щодо призначення керівника ДП "Укртрансхімаміак" за результатами проведеного відкритого конкурсу або повторно призначити та провести такий конкурс", — йдеться у зверненні нардепа Т.Чорновол.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі заявляє, що рекомендувало Кабміну призначити на посаду глави стратегічного держпідприємства “Укрхімтрансаміак” переможця відкритого конкурсу Павла Шебесту. Але замість нього, Кабмін призначив в.о. директора заступника Віктора Бондика — Ігоря Трегубенка.

Як раніше повідомляв УНН, співробітники Генеральної прокуратури України спільно зі Службою безпеки викрили колишнього директора ДП “Укрхімтрансаміак” Віктора Бондика в розтраті державного майна в особливо великих розмірах. Йому висунуто підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтраті держмайна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб). Екс-чиновнику загрожує до 12 років позбавлення волі.

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