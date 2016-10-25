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В.Гройсман заявил, что в Украине уже действует полноценная финансовая децентрализация

В.Гройсман заявил, что в Украине уже действует полноценная финансовая децентрализация

Киев • УНН

 • 7438 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. За два года реформы децентрализации можно говорить, что уже действует полноценная финансовая децентрализация. Об этом во время церемонии открытия программы "Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность" DOBRE сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Что мы имеем сегодня: мы прошли чуть больше двух лет и мы имеем полноценную финансовую децентрализацию. А это говорит о том, что бюджеты общин выросли на 34 млрд грн. Это более 50%", - сказал В.Гройсман.

Как сообщал УНН, по оценкам эксперта по местному самоуправлению и государственного управления Руслана Плюща, почти все доходы общин, которые они получили благодаря перераспределению налогов и финансовой децентрализации, будут направлены на обеспечение тех функций, которые местной власти передаст центральная власть. По словам эксперта, средств на развитие почти не останется.

"Все бюджетные субвенции, дотации, дополнительное финансирование и перераспределение остатков естественно будут использованы в покрытии расходов, но вероятно не закроют все потенциальные "дыры" местных бюджетов. В итоге все сверхприбыли, о которых говорит Минрегион и местная власть, пойдут не на развитие, а на элементарное жизнеобеспечение", - считает Р.Плющ.

По мнению эксперта, досадным является то, что все успехи реформы децентрализации нивелируются чиновниками на верхах.

"Жизненно необходимо продуманное перераспределение функций, а не просто сброс финансового балласта из госбюджета в местные. Ситуация осложняется неподготовленностью и безиницитивнистю представителей местной власти - продолжают ждать указания сверху, продолжают ждать финансовых вливаний. Необходимо менять мышление, работать, учить. Деньги должны использоваться эффективно", - подчеркнул Р.Плющ.

Украинские Национальные Новости

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