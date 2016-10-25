В.Гройсман заявив, що в Україні вже діє повноцінна фінансова децентралізація
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За два роки реформи децентралізації можна говорити, що вже діє повноцінна фінансова децентралізація. Про це під час церемонії відкриття програми "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" DOBRE повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Що ми маємо сьогодні: ми пройшли трохи більше двох років і ми маємо повноцінну фінансову децентралізацію. А це говорить про те, що бюджети громад зросли на 34 млрд грн. Це більше ніж 50%”, — сказав В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, за оцінками експерта з місцевого самоврядування та державного управління Руслана Плюща, майже всі прибутки громад, які вони отримали завдяки перерозподілу податків та фінансовій децентралізації, будуть спрямовані на забезпечення тих функцій, які місцевій владі передасть центральна влада. За словами експерта, коштів на розвиток майже не залишиться.
“Усі бюджетні субвенції, дотації, додаткове фінансування і перерозподіл залишків природно будуть використані в покритті витрат, але ймовірно не закриють всі потенційні „дірки“ місцевих бюджетів. У підсумку всі надприбутки, про які говорить Мінрегіон і місцева влада, підуть не на розвиток, а на елементарне життєзабезпечення”, — вважає Р.Плющ.
На думку експерта, найприкрішим є те, що всі успіхи реформи децентралізації нівелюються чиновниками на верхах.
“Життєво необхідний продуманий перерозподіл функцій, а не просто скидання фінансового баласту з держбюджету до місцевих. Ситуація ускладнюється непідготовленістю і безініцітівністю представників місцевої влади — продовжують чекати вказівки зверху, продовжують чекати фінансових вливань. Необхідно міняти мислення, працювати, вчити. Гроші повинні використовуватися ефективно”, — наголосив Р.Плющ.