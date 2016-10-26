В.Гройсман завтра поедет во Францию
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 27-28 октября отправится с рабочим визитом во Францию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"27-28 октября 2016 г. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отправится с рабочим визитом во Францию", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе визита предусмотрено проведение встреч и переговоров с премьер-министром Французской Республики М.Вальсом, министром экономики и финансов Франции М.Сапеном, главой сената парламента Франции Ж.Ларше.
Указано также, что, находясь в Париже, В.Гройсман примет участие во французско-украинском бизнес-форуме, а также встретится с руководителями ведущих французских промышленно-финансовых компаний.
Предусматриваются встречи премьер-министра с лидерами и представителями украинской общины во Франции.