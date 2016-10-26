В.Гройсман завтра поїде до Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 27-28 жовтня здійснить робочий візит до Франції, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
“27-28 жовтня 2016 року Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман здійснить робочий візит до Франції”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, під час візиту передбачено проведення зустрічей і переговорів з прем’єр-міністром Французької Республіки М.Вальсом, міністром економіки та фінансів Франції М.Сапеном, головою сенату Парламенту Франції Ж.Ларше.
Вказано також, що, перебуваючи в Парижі, В.Гройсман візьме участь у французько-українському бізнес-форумі, а також зустрінеться з керівниками провідних французьких промислово-фінансових компаній.
Передбачаються зустрічі прем’єр-міністра з лідерами та представниками української громади у Франції.