В.Гройсман заверил, что Украина качественно подготовилась к Евровидению

“Все, что было нужно для подготовки Евровидения в Украине, фактически сделано. У нас прекрасный зал, прекрасная сцена, прекрасная команда, которая работала все это время над подготовкой. Сразу могу сказать, что было очень нелегко, но мы работали ежедневно, чтобы произошло это огромное событие для нашей страны”, — подчеркнул глава правительства.

В.Гройсман заверил, что полностью выполняется весь план дальнейшей подготовки для начала Евровидения в Украине.

“Всех поздравляю с тем, что мы в очередной раз справились со сложной задачей, но очевидно, что мы полностью очень хорошо и качественно подготовились. И это оценивают наши международные партнеры, которым тоже хочу поблагодарить. Сегодня мы еще раз обменялись мнениями с Европейским вещательным союзом о том, что уровень подготовки является чрезвычайно высокой степени”, — отметил Премьер.

Напомним, В.Гройсман заявил, что степень безопасности является чрезвычайно высоким на время проведения песенного конкурса “Евровидение-2017”.