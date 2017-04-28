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В.Гройсман запевнив, що Україна якісно підготувалася до Євробачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Україна якісно підготувалася до проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017”. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на брифінгу журналістам після ознайомлення зі станом підготовки до Євробачення у МВЦ, передає кореспондент УНН.

В.Гройсман запевнив, що Україна якісно підготувалася до Євробачення

“Все, що було потрібно для підготовки Євробачення в Україні, фактично зроблено. Ми маємо прекрасний зал, ми маємо прекрасну сцену, ми маємо прекрасну команду, яка працювала весь цей час над підготовкою. Відразу можу сказати, що було надзвичайно не легко, але ми працювали щоденно, щоб відбулася ця величезна подія для нашої країни”, — наголосив голова уряду.

В.Гройсман запевнив, що повністю виконується весь план подальшої підготовки для початку Євробачення в Україні.

“Всіх вітаю з тим, що ми в черговий раз впоралися зі складним завданням, але очевидно, що ми повністю дуже добре і якісно підготувалися. І це оцінюють наші міжнародні партнери, яким теж хочу подякувати. Сьогодні ми ще раз обмінялися думками з Європейською мовною спілкою про те, що рівень підготовки є на надзвичайно високому ступеню”, — зазначив Прем’єр.

Нагадаємо, В.Гройсман заявив, що ступінь безпеки є надзвичайно високим на час проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017”.

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