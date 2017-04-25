В.Гройсман призвал уволить руководителей полиции из трех областей, которые покажут худший результат
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил освободить по итогам полугодия руководителей Национальной полиции в трех областях, которые покажут худшие результаты. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время коллегии Министерства внутренних дел, передает корреспондент УНН.
“Я не хотел сегодня вас каким-то образом привлекать к ответственности, но, я думаю, что нам нужно по результатам первого полугодия делать кадровые решения”, — подчеркнул он.
Премьер подчеркнул, что правительство увеличило заработную плату, финансирование материально-технического обеспечения для сотрудников полиции.
“По результатам первого полугодия я просил бы сделать рейтинг областей и трем, которые будут внизу, пожать руку и сказать ”до свидания“ этим руководителям”, — отметил глава правительства.
В.Гройсман добавил, что исключением являются Луганская и Донецкая области.
Как сообщал УНН, В.Гройсман рассказал, сколько зарабатывают полицейские.