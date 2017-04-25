В.Гройсман закликав звільнити керівників поліції з трьох областей, які покажуть найгірший результат

“Я не хотів сьогодні вас якимось чином залучати до відповідальності, але, я думаю, що нам потрібно за результатами першого півріччя робити кадрові рішення”, — наголосив він.

Прем’єр підкреслив, що уряд збільшив заробітну плату, фінансування матеріально-технічного забезпечення для співробітників поліції.

“По результатах першого півріччя я просив би зробити рейтинг областей і три, які будуть внизу, потиснути руку і сказати "до побачення" цим керівникам”, — зазначив голова уряду.

В.Гройсман додав, що винятком є Луганська та Донецька області.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман розповів, скільки заробляють поліцейські.