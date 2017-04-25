В.Гройсман закликав звільнити керівників поліції з трьох областей, які покажуть найгірший результат
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував звільнити за підсумками півріччя керівників Національної поліції у трьох областях, які покажуть найгірші результати. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час колегії Міністерства внутрішніх справ, передає кореспондент УНН.
“Я не хотів сьогодні вас якимось чином залучати до відповідальності, але, я думаю, що нам потрібно за результатами першого півріччя робити кадрові рішення”, — наголосив він.
Прем’єр підкреслив, що уряд збільшив заробітну плату, фінансування матеріально-технічного забезпечення для співробітників поліції.
“По результатах першого півріччя я просив би зробити рейтинг областей і три, які будуть внизу, потиснути руку і сказати "до побачення" цим керівникам”, — зазначив голова уряду.
В.Гройсман додав, що винятком є Луганська та Донецька області.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман розповів, скільки заробляють поліцейські.