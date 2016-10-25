В.Гройсман считает, что кризис в Украине остановился

"Сегодня возможно сказать, что ситуация такова, что подает неплохие сигналы того, что кризис остановился, что мы можем восстанавливать экономический рост ... когда мы видим то, на что похожа сегодня Украина и имеют люди, то мы заметим, что возможности Украина колоссальные, а уровень жизни чрезвычайно низкий ", - сказал В.Гройсман.

По его словам, существует возможность повысить уровень жизни в Украине за среднесрочную перспективу.



"Мы прогнозируем, что в следующем году у нас будет рост на уровне 3%. Этого недостаточно, но это очень позитивный сигнал", - добавил он.