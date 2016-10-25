В.Гройсман вважає, що криза в Україні зупинилась
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. На думку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана в Україні наразі спостерігається ситуація, яка подає сигнали того, що криза закінчилась. Про це він повідомив в ефірі “Свободи слова” , передає УНН.
“Сьогодні можливо сказати, що ситуація є такою, що подає непогані сигнали того, що криза зупинилась, що ми можемо відновлювати економічне зростання...коли ми бачимо те, на що схожа сьогодні Україна і що мають люди, то ми помітимо, що можливості України колосальні, а рівень життя надзвичайно низький,” — сказав В.Гройсман.
За його словами, існує можливість підвищити рівень життя в Україні за середньострокову перспективу.
“Ми прогнозуємо, що в наступному році в нас буде зростання на рівні 3%. Цього недостатньо, але це дуже позитивний сигнал,” — додав він.