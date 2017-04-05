В.Гройсман считает возможным продажу земли украинцами друг другу в пределах 200 га

"Мы считаем, что между физическими лицами гражданами Украины допустить продажу друг другу земли является абсолютно возможным. Но понятно, что нам нужно ограничиться условно 200 га, чтобы не допустить крупные холдинги, не допустить латифундистов для того, чтобы они скупили за бесценок украинскую землю", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, В.Гройсман заявил, что правительство будет искать модель рынка земли, которая защитит права украинцев.