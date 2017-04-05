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В.Гройсман вважає можливим продаж землі українцями один одному в межах 200 га

В.Гройсман вважає можливим продаж землі українцями один одному в межах 200 га

Київ • УНН

 • 13964 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що у межах земельної реформи є абсолютно можливим допуск продажу українцями землі один одному у межах 200 га. Про це він сьогодні сказав під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“Ми вважаємо, що між фізичними особами громадянами України допустити продаж один одному землі є абсолютно можливим. Але зрозуміло, що нам потрібно обмежитися умовно 200 га, щоб не допустити великі холдинги, не допустити латифундистів для того, щоб вони скупили за безцінь українську землю”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман заявив, що уряд шукатиме модель ринку землі, що захистить права українців.

Українські Національні Новини

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