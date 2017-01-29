В.Гройсман в День памяти Героев Крут напомнил о подвиге погибших

"Сегодня День боя под Крутами, день, когда украинское будущее бесстрашно выступил против большевистского террора. 300 киевских студентов противостояли 5- тысячной большевистской армии в течение 5 часов и ценой жизни остановили наступление врага.

Кланяюсь мужеству юных героев, которые боролись за Украину. Помним! ", - написал В.Гройсман.

Справка УНН: Бой под Крутами - бой, состоявшийся 29 января 1918 года на железнодорожной станции под поселком Круты, в 130 километрах к северо-востоку от Киева. Бой длился 5 часов между 4-тысячным подразделением Красной Гвардии под руководством эсера Михаила Муравьева (впоследствии за свою жестокость и произвол казненного большевиками) и отрядом из киевских курсантов и казаков «Свободного казачества», что в целом насчитывал около четырех сотен воинов.

Напомним, сегодня в Украине почтят память Героев Крут .