В.Гройсман в День пам'яті Героїв Крут нагадав про подвиг загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook в День пам'яті Героїв Крут нагадав про величезний подвиг загиблих, передає УНН.
"Сьогодні День бою під Крутами, день, коли українське майбутнє безстрашно виступило проти більшовицького терору. 300 київських студентів протистояли 5-тисячній більшовицькій армії протягом 5 годин і ціною життя зупинили наступ ворога.
Вклоняюся мужності юних героїв, які боролися за Україну. Пам'ятаємо!", - написав В.Гройсман.
Довідка УНН: Бій під Крутами — бій, що відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції під селищем Крути, за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом Червоної Гвардії під проводом есера Михайла Муравйова (згодом за свою жорстокість та свавілля страченого більшовиками) та загоном з київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків.
Нагадаємо, сьогодні в Україні вшанують пам’ять Героїв Крут.