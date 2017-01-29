В.Гройсман в День пам'яті Героїв Крут нагадав про подвиг загиблих

"Сьогодні День бою під Крутами, день, коли українське майбутнє безстрашно виступило проти більшовицького терору. 300 київських студентів протистояли 5-тисячній більшовицькій армії протягом 5 годин і ціною життя зупинили наступ ворога.

Вклоняюся мужності юних героїв, які боролися за Україну. Пам'ятаємо!", - написав В.Гройсман.

Довідка УНН: Бій під Крутами — бій, що відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції під селищем Крути, за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом Червоної Гвардії під проводом есера Михайла Муравйова (згодом за свою жорстокість та свавілля страченого більшовиками) та загоном з київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вшанують пам’ять Героїв Крут.