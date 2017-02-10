В.Гройсман и М.Шефчович обсудили вопросы энергобезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Брюсселе обсудил вопросы обеспечения энергетической безопасности с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.
В частности, стороны затронули вопросы противодействия использования Российской Федерацией энергетики в качестве политического оружия, в том числе в контексте планов по реализации проекта "Северный поток-2".
В.Гройсман подчеркнул, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку и солидарность ЕС в контексте противодействия реализации Россией политических проектов в энергетической сфере, в частности относительно строительства трубопровода "Северный поток-2" и заполнения газопровода OPAL российскими энергоносителями.
Глава Правительства также проинформировал собеседника о принятых Правительством усилиях по накоплению достаточных объемов энергоносителей для обеспечения стабильного прохождения Украиной отопительного сезона.
"Украина - надежный транзитер. Система работает и никаких угроз нет", - подчеркнул он.
Стороны также затронули вопрос перспектив усиления использования возможностей Украины по транзиту газа.
Как сообщал УНН, отказ от антрацита с Донбасса может привести к его подорожанию.