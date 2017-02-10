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В.Гройсман та М.Шефчович обговорили питання енергобезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Брюсселі обговорив питання забезпечення енергетичної безпеки з віце-президентом Європейської Комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем. Про це УНН повідомили в прес-службі Кабміну.

В.Гройсман та М.Шефчович обговорили питання енергобезпеки

Зокрема, сторони торкнулися питання протидії використання Російською Федерацією енергетики у якості політичної зброї, зокрема у контексті планів із реалізації проекту “Північний потік-2”.

В.Гройсман наголосив, що Україна розраховує на подальшу підтримку та солідарність ЄС в контексті протидії реалізації Росією політичних проектів в енергетичній сфері, зокрема щодо будівництва трубопроводів “Північний потік-2” та заповнення газопроводу OPAL російськими енергоносіями.

Глава Уряду також поінформував співрозмовника про вжиті Урядом зусилля щодо накопичення достатніх обсягів енергоносіїв для забезпечення стабільного проходження Україною опалювального сезону.

“Україна — надійний транзитер. Система працює і жодних загроз немає”, — підкреслив він.

Сторони також торкнулися питання перспектив посилення використання можливостей України щодо транзиту газу.

Як повідомляв УНН, відмова від антрациту з Донбасу може призвести до його подорожчання.

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