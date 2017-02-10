В.Гройсман та М.Шефчович обговорили питання енергобезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Брюсселі обговорив питання забезпечення енергетичної безпеки з віце-президентом Європейської Комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем. Про це УНН повідомили в прес-службі Кабміну.
Зокрема, сторони торкнулися питання протидії використання Російською Федерацією енергетики у якості політичної зброї, зокрема у контексті планів із реалізації проекту “Північний потік-2”.
В.Гройсман наголосив, що Україна розраховує на подальшу підтримку та солідарність ЄС в контексті протидії реалізації Росією політичних проектів в енергетичній сфері, зокрема щодо будівництва трубопроводів “Північний потік-2” та заповнення газопроводу OPAL російськими енергоносіями.
Глава Уряду також поінформував співрозмовника про вжиті Урядом зусилля щодо накопичення достатніх обсягів енергоносіїв для забезпечення стабільного проходження Україною опалювального сезону.
“Україна — надійний транзитер. Система працює і жодних загроз немає”, — підкреслив він.
Сторони також торкнулися питання перспектив посилення використання можливостей України щодо транзиту газу.
Як повідомляв УНН, відмова від антрациту з Донбасу може призвести до його подорожчання.