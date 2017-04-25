В.Гройсман рассказал, сколько зарабатывают полицейские

"В 2016 году приняли решение увеличить финансирование: уголовный розыск получает вместо 5,5-6 тыс. грн - 10-14 тыс. грн. "Корд" получает ЗП от 9 тыс. грн", - сообщил В.Гройсман.

При этом он отметил, что участковые ранее получали - 3200 грн. "Теперь - 7-14 тыс. грн. Патрульный получает 8-10 тыс. грн заработную плату", - добавил глава правительства.

Также он отметил, что удалось увеличить денежное обеспечение по Нацгвардии и пограничной службе.

"Отдельно о ГСЧС - увеличили финансирование в полтора-два раза", - сказал В.Гройсман.

Напомним, правительство планирует работать над модернизацией ГСЧС.