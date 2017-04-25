В.Гройсман розповів, скільки заробляють поліцейські

"У 2016 прийняли рішення збільшити фінансування: карний розшук отримує замість 5,5-6 тис. грн - 10-14 тис. грн. "Корд" отримує ЗП від 9 тис. грн", - повідомив В.Гройсман.

При цьому він зазначив, що дільничні раніше отримували – 3200 грн. "Тепер – 7-14 тис. грн. Патрульний отримує 8-10 тис. грн заробітну плату", - додав очільник уряду.

Також він зауважив, що вдалося збільшити грошове забезпечення по Нацгвардії і прикордонній службі.

"Окремо про ДСНС – збільшили фінансування в півтора-два рази", - сказав В.Гройсман.

Нагадаємо, уряд планує працювати над модернізацією ДСНС.