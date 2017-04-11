В.Гройсман рассказал, когда будет проведен конкурс на совместное управление ГТС

“О создании консорциума по управлению ГТС. Меморандум был подписан вчера. Но это только меморандум, то есть, позиция о том, что мы намерены с нашими европейскими партнерами совместно управлять ГТС. Есть еще много вопросов, которые нужно обрабатывать, чтобы этот вопрос (проведение конкурса на совместное управление ГТС — ред.) стал реальностью”, — сказал он.

Как сообщал УНН, 10 апреля Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины”, компания-оператор украинской газотранспортной системы “Укртрансгаз” совместно с компанией Snam SpA (Италия) и Eustream as (Словакия) подписали Меморандум о взаимопонимании о совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии газотранспортной системы Украины.