В.Гройсман розповів, коли буде проведено конкурс на спільне управління ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Про проведення конкурсу на спільне управління газотранспортною системою поки говорити зарано. Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні сказав на підсумковій прес-конференції, передає кореспондент УНН.
“Щодо створення консорціуму з управління ГТС. Меморандум був підписаний вчора. Але це тільки меморандум, тобто, позиція про те, що ми маємо намір з нашими європейськими партнерами спільно управляти ГТС. Є ще багато питань, які потрібно опрацьовувати, щоб це питання (проведення конкурсу на спільне управління ГТС — ред.) стало реальністю”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, 10 квітня Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, компанія-оператор української газотранспортної системи “Укртрансгаз” спільно з компанією Snam S.p.A. (Італія) та Eustream a.s. (Словаччина) підписали Меморандум про взаєморозуміння про спільну оцінку можливостей співпраці у використанні та розвитку газотранспортної системи України.