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В.Гройсман о земельной реформе: нельзя продавать в одни руки более 200 га

Киев • УНН

 • 10948 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Кабмине состоялось рабочее обсуждение основ земельной реформы при участии народных депутатов, представителей профильных комитетов Верховной Рады, руководителей профильных ассоциаций и объединений, экспертов аграрного рынка, представителей фермерских хозяйств. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook, передает УНН.

В.Гройсман о земельной реформе: нельзя продавать в одни руки более 200 га

"Я категорически против спекуляций в форме" открывать рынок или нет ". Это абсурдная постановка вопроса. Мы сначала обсудить плюсы и минусы различных моделей - а их существует немало, определить, какие из них могут быть приемлемыми для Украины и отвечать интересам украинском, а потом уже решать, как двигаться дальше. Надо также учесть, какой это может иметь эффект для экономики Украины ", - сообщил В.Гройсман.

Он отметил, что на эксперты обсудили возможные риски и о том, как их избежать.

"Если мы заходим в реформу, то земля может продаваться только украинским, а не иностранцам. Мы не можем допустить концентрации земли в руках нескольких людей, реформа должна быть в интересах наших фермеров, способствовать развитию фермерского класса. Поэтому право покупать землю должны иметь только физические лица и нельзя позволять продавать в одни руки более 200 га ", - добавил премьер.

В результате чиновники договорились создать рабочую группу и разработать согласованную концепцию, в том числе опираясь на наработки, которые уже есть, и дальше выходить на более широкое обсуждение.

Напомним, по словам В.ГРОЙСМАН открытия рынка земли станет стимулом развития экономики , толчком развития фермерских хозяйств, создание производственной инфраструктуры на селе.

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