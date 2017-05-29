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В.Гройсман про земельну реформу: не можна продавати в одні руки більше 200 га

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. В Кабміні відбулося робоче обговорення засад земельної реформи за участі народних депутатів, представників профільних комітетів Верховної Ради, керівників профільних асоціацій та об’єднань, експертів аграрного ринку, представників фермерських господарств. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook, передає УНН.

В.Гройсман про земельну реформу: не можна продавати в одні руки більше 200 га

“Я категорично проти спекуляцій у формі „відкривати ринок чи ні“. Це абсурдна постановка питання. Ми маємо спершу обговорити плюси і мінуси різних моделей — а їх існує чимало, визначити, які з них можуть бути прийнятними для України і відповідати інтересам українців, а тоді вже вирішувати, як рухатись далі. Треба також зважити, який це може мати ефект для економіки України,” — повідомив В.Гройсман.

Він зазначив, що експерти обговорили можливі ризики і про те, як їх уникнути.

“Якщо ми заходимо в реформу, то земля може продаватись тільки українцям, а не іноземцям. Ми не можемо допустити концентрації землі в руках декількох людей, реформа має бути в інтересах наших фермерів, сприяти розвитку фермерського класу. Тому право купувати землю повинні мати тільки фізичні особи і не можна дозволяти продавати в одні руки більше 200 га,” — додав прем’єр.

В результаті високопосадовці домовились створити робочу групу і напрацювати узгоджену концепцію, в тому числі спираючись на напрацювання, які уже є, і далі виходити на більш широке обговорення.

Нагадаємо, за словами В.Гройсмана відкриття ринку землі стане стимулом розвитку економіки, поштовхом розвитку фермерських господарств, створення виробничої інфраструктури на селі.

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