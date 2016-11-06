В.Гройсман презентовал новый украинский беспилотный броневик

"Знакомьтесь, беспилотный броневик КрАЗ - есть чем гордиться. Спасибо разработчикам, это настоящий пример успешных технологий. Прошу распространять", - написал В.Гройсман.

Также на своей странице в Facebook В.Гройсман сообщил, что трансформация Украины из сырьевого придатка для других в развитую державу-экспортера конкурентоспособных продуктов и услуг - одно из важных задач украинского Правительства.

"И мы имеем украинский успех - компания "АвтоКрАЗ" и запорожская инжиниринговая компания "Инфоком Лтд" создали первый украинский беспилотный автомобиль. Это настоящий пример успешных технологий! Спасибо команде разработчиков", - добавил В.Гройсман.