В.Гройсман презентував новий український безпілотний броньовик
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Компанія "АвтоКрАЗ" та запорізька інжинірингова компанія "Інфоком Лтд" створили перший український безпілотний автомобіль. Про це у своєму мікроблозі Twitter написав глава уряду Володимир Гройсман, передає УНН.
“Знайомтесь, безпілотний броньовик КрАЗ — є чим пишатись. Дякую розробникам, це є справжній приклад успішних технологій. Прошу поширювати”, — написав В.Гройсман.
Також на своїй сторінці у Facebook, що трансформація України з сировинного придатку для інших в розвинуту державу-експортера конкурентноздатних продуктів та послуг — одне із важливих завдань українського Уряду.
“І ми маємо черговий український успіх — компанія „АвтоКрАЗ“ та запорізька інжинірингова компанія "Інфоком Лтд" створили перший український безпілотний автомобіль. Це справжній приклад успішних технологій! Дякую команді розробників”, — додав В.Гройсман.