В.Гройсман во время визита в Венгрию почтил память жертв Голодомора в Украине

Глава правительства принял участие в траурной церемонии и зажег лампадки возле памятного знака жертвам Голодомора в знак памяти невинно погибшими.

Напомним, День памяти жертв голодоморов - ежегодный национальный памятный день в Украине, который приходится на четвертую субботу ноября.