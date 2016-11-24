В.Гройсман во время визита в Венгрию почтил память жертв Голодомора в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Будапеште почтил память жертв Голодомора в Украине 1932-1933 гг, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
Глава правительства принял участие в траурной церемонии и зажег лампадки возле памятного знака жертвам Голодомора в знак памяти невинно погибшими.
Напомним, День памяти жертв голодоморов - ежегодный национальный памятный день в Украине, который приходится на четвертую субботу ноября.