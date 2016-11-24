В.Гройсман під час візиту в Угорщину вшанував пам'ять жертв Голодомору в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Будапешті вшанував пам'ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
Голова уряду взяв участь у жалобній церемонії та запалив лампадки біля пам’ятного знаку жертвам Голодомору в знак пам'яті за невинно померлими.
Нагадаємо, День пам'яті жертв голодоморів — щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.