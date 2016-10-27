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В.Гройсман обсудил с премьер-министром Франции торгово-экономическое сотрудничество

В.Гройсман обсудил с премьер-министром Франции торгово-экономическое сотрудничество

Киев • УНН

 • 8818 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с премьером-министром Франции и обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества стран, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг в рамках рабочего визита во Францию ​​провел встречу с Премьер-министром Французской Республики Мануэлем Вальсом. Стороны обсудили направления активизации торгово-экономического сотрудничества стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились активизировать торгово-экономическое сотрудничество стран, в том числе возобновить работу смешанной украинско-французской межправительственной комиссии в 2017 году, а также деятельности отраслевых рабочих групп.

"Мы сегодня имеем рост нашей международной торговли уже на 25%. Но я считаю, что и в энергетике, и в самолетостроении, в аграрном секторе и образовании мы имеем огромные возможности для нашего сотрудничества. Это очень полезно для двух экономик - Украины и Франции" , - прокомментировал В.Гройсман результаты встречи.

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