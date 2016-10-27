В.Гройсман обговорив з прем'єр-міністром Франції торгово-економічну співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з прем’єром-міністром Франції та обговорив питання торгово-економічного співробітництва країн, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
“Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер у рамках робочого візиту до Франції провів зустріч із Прем’єр-міністром Французької Республіки Мануелем Вальсом. Сторони обговорили напрямки активізації торговельно-економічного співробітництва країн”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сторони домовилися активізувати торговельно-економічне співробітництво країн, зокрема відновити роботу змішаної українсько-французької міжурядової комісії у 2017 році, а також діяльності галузевих робочих груп.
“Ми маємо сьогодні зростання нашої міжнародної торгівлі уже на 25%. Але я вважаю, що і в енергетиці, і в літакобудуванні, в аграрному секторі та освіті ми маємо величезні можливості для нашої співпраці. Це дуже корисно для двох економік — України та Франції”, — прокоментував В.Гройсман результати зустрічі.