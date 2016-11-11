В.Гройсман обсудил с вице-президентом ЕИБ реализацию совместных проектов

В частности, среди приоритетов взаимодействия - модернизация украинской железной дороги, поддержка проектов строительства гидроаккумулирующей электростанции, энергоэффективности, инфраструктуры и прочее.

Также Правительство заинтересовано в подписании Финансового соглашения по проекту "Высшее образование. Энергоэффективность ", который позволит высшим учебным заведениям обеспечить эффективное использование энергии.

В свою очередь вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Гудак отметил, что все страны Европейского Союза хотят видеть Украину сильной и своим стратегическим партнером.

По его словам, Европейский инвестиционный банк заинтересован в реализации проектов в Украине и расширении сотрудничества. В частности, в аграрной сфере, внедрении инноваций в сфере образования. Он также отметил высокий уровень квалификации украинских ИТ-специалистов.

"Украина имеет замечательных молодых, талантливых людей, но не только личности, но и компании. Мы можем здесь хорошо поработать и проинвестировать для того, чтобы Украина стала модернизированной и передовой страной "", - отметил вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Гудак.