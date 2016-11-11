В.Гройсман обговорив із віце-президентом ЄІБ реалізацію спільних проектів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман обговорив із віце-президентом Європейського інвестиційного банку Вазілом Гудаком напрямки поглиблення співпраці та потенційні сфери реалізації спільних проектів. Про це УНН повідомили в прес-службі Кабміну.
Зокрема, серед пріоритетів взаємодії — модернізація української залізниці, підтримка проектів будівництва гідроакумулювальної електростанції, енергоефективності, інфраструктури та інше.
Також Уряд зацікавлений у підписанні Фінансової угоди щодо проекту “Вища освіта. Енергоефективність”, який дозволить вищим навчальним закладам забезпечити ефективне використання енергії.
У свою чергу віце-президент Європейського інвестиційного банку Вазіл Гудак зазначив, що усі країни Європейського Союзу хочуть бачити Україну сильною і своїм стратегічним партнером.
За його словами, Європейський інвестиційний банк зацікавлений у реалізації проектів в Україні і розширенні співробітництва. Зокрема, в аграрній сфері, впровадженні інновацій у сфері освіти. Він також відзначив високий рівень кваліфікації українських ІТ-фахівців.
“Україна має чудових молодих, талановитих людей, але не тільки особистості, але й компанії. Ми можемо тут добре попрацювати і проінвестувати для того, щоб Україна стала модернізованою і передовою країною”", — зазначив віце-президент Європейського інвестиційного банку Вазіл Гудак.