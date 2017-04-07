В.Гройсман назвал пять необходимых реформ для улучшения жизни людей

“Есть пять реформ, которые нам нужно сделать в этом году, и я гарантирую, что после внедрения этих пяти реформ качество жизни людей изменится в лучшую сторону, и это будет только начало, макроэкономическая стабилизация будет иметь долговременный характер и устойчивость экономического рост будет абсолютно очевидной. Это будет означать, что будет расти и количество рабочих мест, и наша конкуренция, и, соответственно, в том числе, ваши бюджеты. Нам надо провести пенсионную реформу в стране, правительство понимает, как это нужно сделать и правительство готово представить в ближайшее время эту реформу. Вторая позиция — это масштабная открытая продажа государственной собственности, которая не носит стратегический характер. Надо преодолеть коррупцию в управлении государственными компаниями. Нам надо сформировать в Украине настоящий фермерский класс, и мы предлагаем модель оборота земель в интересах украинского фермерства и украинских граждан. Четвертая позиция — это система здравоохранения, которая должна измениться, и пятая позиция — это реформа образования”, - сказал В.Гройсман.

По его словам, когда будет выполнено эти реформы, Украина “пойдет вперед, и это движение будет успешным”.

“Когда мы проведем эти пять реформ, а я хотел к тому, чтобы мы это сделали в 2017 году, Украина пройдет рубикон невозврата в стагнационное прошлое. Мы пойдем вперед и это движение будет очень успешным”, - отметил Премьер.

Напомним, Кабмин в ближайшее время представит модель оборота земель.