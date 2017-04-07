В.Гройсман назвав п'ять необхідних реформ для покращення життя людей

“Є п’ять реформ, які нам потрібно зробити в цьому році, і я гарантую, що після впровадження цих п’яти реформ якість життя людей зміниться в кращу сторону, і це буде тільки початок, макроекономічна стабілізація буде мати довготривалий характер і стійкість економічного зростання буде абсолютно очевидною. Це буде означати, що буде зростати і кількість робочих місць, і наша конкурентність, і, відповідно, в тому числі, ваші бюджети. Нам треба провести пенсійну реформу в країні, уряд розуміє, як це потрібно зробити і уряд готовий презентувати найближчим часом цю реформу. Друга позиція — це масштабний відкритий продаж державної власності, який не носить стратегічний характер. Треба подолати корупцію в управлінні державними компаніями. Нам треба сформувати в Україні справжній фермерський клас, і ми пропонуємо модель обігу земель в інтересах українського фермерства і українських громадян. Четверта позиція — це система охорони здоров’я, яка має змінитися, і п’ята позиція — це реформа освіти”, — сказав В.Гройсман.

За його словами, коли буде виконано ці реформи, Україна “піде вперед і цей рух буде успішним”.

“Коли ми проведемо ці п’ять реформ, а я хотів до, щоб ми це зробили у 2017 році, Україна пройде рубікон неповернення в стагнаційне минуле. Ми підемо вперед і цей рух буде дуже успішним”, — зазначив Прем’єр.

Нагадаємо, Кабмін найближчим часом презентує модель обігу земель.