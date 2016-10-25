В.Гройсман назвал прогнозируемый курс доллара на следующий год

"Курс закладываем на следующий бюджет 27,2 грн за доллар и это тот курс, который является прогнозируемый на следующий год", - сказал он.

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Напомним, что по данным НБУ, официальный курс гривни к доллару по состоянию на 24 октября установлен на уровне 25,66 грн/долл.