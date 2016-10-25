В.Гройсман назвал прогнозируемый курс доллара на следующий год
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Прогнозируется, что в следующем году курс доллара будет на уровне 27,2 грн за доллар и заложен в госбюджете на 2017 год. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в эфире "Свободы слова", передает УНН.
"Курс закладываем на следующий бюджет 27,2 грн за доллар и это тот курс, который является прогнозируемый на следующий год", - сказал он.
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Напомним, что по данным НБУ, официальный курс гривни к доллару по состоянию на 24 октября установлен на уровне 25,66 грн/долл.