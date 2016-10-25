В.Гройсман назвав прогнозований курс долара на наступний рік
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Прогнозується, що наступного року курс долару буде на рівні 27,2 грн за долар, що і закладено в держбюджеті на 2017 рік. Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив в ефірі “Свободи слова”, передає УНН.
“Курс закладаємо на наступний бюджет 27,2 грн за долар і це той курс, який є прогнозований на наступний рік,”- сказав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В.Гройсман вважає, що криза в Україні зупинилась
Нагадаємо, що за даними НБУ, офіційний курс гривні до долара станом на 24 жовтня встановлено на рівні 25,66 грн/дол.