В.Гройсман назвав прогнозований курс долара на наступний рік

“Курс закладаємо на наступний бюджет 27,2 грн за долар і це той курс, який є прогнозований на наступний рік,”- сказав він.

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Нагадаємо, що за даними НБУ, офіційний курс гривні до долара станом на 24 жовтня встановлено на рівні 25,66 грн/дол.