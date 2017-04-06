В.Гройсман подчеркнул необходимость продолжения санкционного давления на РФ

"Все, что касается санкционной политики, должно быть продлено только по одной причине - потому что санкции вводились в качестве наказания агрессора за пренебрежение границами, международным правои и за военное вторжение. Очевидно, что пересмотр любой санкционной политики может быть только тогда, когда агрессор откажется от своих планов... Поэтому нам нужно только усиливать давление на агрессора, к сожалению, этим агрессором является Россия, которая до недавнего времени была нашим соседом", - сказал он.

Напомним, Президент П.Порошенко заявил, что европейские партнеры продолжат санкции, если РФ не прекратит огонь.