В.Гройсман наголосив на необхідності продовження санкційного тиску на РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Санкційна політика щодо Росії має бути продовжена, крім того необхідно посилювати тиск на неї. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі з прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, прем’єр-міністром Латвійської Республіки Марісом Кучінскісом та прем’єр-міністром Литовської Республіки Саулюсом Сквярнялісом, передає кореспондент УНН.
"Все, що стосується санкційної політики, має бути продовженим лише з однієї причини – тому що санкції вводились як покарання агресора за нехтування кордонами, міжнародного права і за військове вторгнення. Очевидно, що перегляд будь-якої санкційної політики може бути лише тоді, коли агресор відмовиться від своїх планів… Тому нам потрібно тільки посилювати тиск на агресора, на превеликий жаль, цим агресором є Росія, яка донедавна була нашим сусідом", - сказав він.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко заявив, що європейські партнери продовжать санкції, якщо РФ не припинить вогонь.