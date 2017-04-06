В.Гройсман: на Донбассе насчитывается более 4 тысяч российских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня на Донбассе насчитывается 40 тысяч боевиков и 4 тысячи регулярных войск России. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, премьер-министром Латвийской Республики Марисом Кучинскисом и премьер-министром Литовской Республики Саулюсом Сквярнялисом, передает корреспондент УНН.
"Сегодня российские гибридные силы на Донбассе имеют на вооружении по нашим данным, 406 поставленных Россией танков, 848 БТР, 208 РЗСВ, 732 артиллерийских систем, в том числе и самоходные, 413 средств противовоздушной обороны. Общее количество незаконных вооруженных формирований - до 40 тысяч боевиков, без учета регулярных войск РФ численностью более 4 тысяч", - сказал он.
Напомним, по словам В.Гройсмана, только за март Россия поставила на Донбасс 12 реактивных систем залпового огня, 94 единицы автомобильной техники, 96 цистерн с топливом и вооружение.