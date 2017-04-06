В.Гройсман: на Донбассе насчитывается более 4 тысяч российских военных

"Сегодня российские гибридные силы на Донбассе имеют на вооружении по нашим данным, 406 поставленных Россией танков, 848 БТР, 208 РЗСВ, 732 артиллерийских систем, в том числе и самоходные, 413 средств противовоздушной обороны. Общее количество незаконных вооруженных формирований - до 40 тысяч боевиков, без учета регулярных войск РФ численностью более 4 тысяч", - сказал он.

Напомним, по словам В.Гройсмана, только за март Россия поставила на Донбасс 12 реактивных систем залпового огня, 94 единицы автомобильной техники, 96 цистерн с топливом и вооружение.