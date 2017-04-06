На Донбасі налічується більше 4 тисяч російських військових - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На сьогодні на Донбасі нараховується 40 тисяч бойовиків та 4 тисячі регулярних військ Росії. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі з прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, прем’єр-міністром Латвійської Республіки Марісом Кучінскісом та прем’єр-міністром Литовської Республіки Саулюсом Сквярнялісом, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні російські гібридні сили на Донбасі мають на озброєнні, за нашими даними, 406 поставлених Росією танків, 848 БТРів, 208 РЗСВ, 732 артилерійські системи, в тому числі і самохідні, 413 засобів протиповітряної оборони. Загальна кількість незаконних збройних формувань — до 40 тисяч бойовиків, без урахування регулярних військ РФ чисельністю більше ніж 4 тисячі”, — сказав він.