На Донбасі налічується більше 4 тисяч російських військових - В.Гройсман

“Сьогодні російські гібридні сили на Донбасі мають на озброєнні, за нашими даними, 406 поставлених Росією танків, 848 БТРів, 208 РЗСВ, 732 артилерійські системи, в тому числі і самохідні, 413 засобів протиповітряної оборони. Загальна кількість незаконних збройних формувань — до 40 тисяч бойовиків, без урахування регулярних військ РФ чисельністю більше ніж 4 тисячі”, — сказав він.