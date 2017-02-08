В.Гройсман и А.Ципрас договорились возобновить работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Ципрас договорились возобновить работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества с целью активизации сотрудничества стран в экономической сфере. Таковы результаты переговоров премьер-министров Украины и Греческой Республики, состоявшихся в среду в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
Как сообщили в пресс-службе, одной из тем переговоров глав правительств двух стран был вопрос экономического сотрудничества.
"Есть ряд взглядов и предложения, которые внес мой коллега, с точки зрения заседания межправительственной комиссии, на уровне которой можно будет обсудить состояние нашего двустороннего сотрудничества и определить те направления, которые позволят нам развивать в том числе экономическое сотрудничество", - сообщил он.
В свою очередь премьер-министр Греческой Республики Ципрас отметил, что Греция заинтересована в углублении взаимодействия между странами.
Греция, в частности, заинтересована в развитии сотрудничества с причерноморскими регионами Украины, что обусловлено ее историческими, культурными и экономическими связями с этими регионами, подчеркнул Ципрас.
"Наши две страны объединяют очень тесные отношения, основанные на том общем, что у нас есть, что связано с нашей общей историей, религией, мировоззренческими установками. Мы очень заинтересованы в том, чтобы найти те новые аспекты отношений между нашими двумя странами , которые бы привели к улучшению экономической ситуации в наших странах ", - сказал глава греческого правительства.
Завтра в Киеве состоится украинско-греческий бизнес-форум.
"Мы верим, что он станет толчком к укреплению отношений в экономической сфере", - отметил А.Ципрас.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман начал переговоры с Премьер-министром Греческой Республики Ципрасом.