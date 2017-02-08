В.Гройсман и А.Ципрас договорились возобновить работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества

$41.190.15
45.550.30
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 1692 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 47065 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 114413 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 119956 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 131153 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 150226 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 161419 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124571 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139253 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190029 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
65%
Популярные новости

Бои продолжаются: контратака ВСУ возле Шевченко, продвижение окупантов возле трех населенных пунктов

7 апреля, 21:37 • 3646 просмотра

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 5606 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

01:05 • 8772 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 5284 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 9368 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 1670 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 193154 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 248556 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 450152 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 402365 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 29166 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 28744 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 43353 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 65582 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 72577 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

В.Гройсман и А.Ципрас договорились возобновить работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества

Киев • УНН

 • 11657 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Ципрас договорились возобновить работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества с целью активизации сотрудничества стран в экономической сфере. Таковы результаты переговоров премьер-министров Украины и Греческой Республики, состоявшихся в среду в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

В.Гройсман и А.Ципрас договорились возобновить работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества

Как сообщили в пресс-службе, одной из тем переговоров глав правительств двух стран был вопрос экономического сотрудничества.

"Есть ряд взглядов и предложения, которые внес мой коллега, с точки зрения заседания межправительственной комиссии, на уровне которой можно будет обсудить состояние нашего двустороннего сотрудничества и определить те направления, которые позволят нам развивать в том числе экономическое сотрудничество", - сообщил он.

В свою очередь премьер-министр Греческой Республики Ципрас отметил, что Греция заинтересована в углублении взаимодействия между странами.

Греция, в частности, заинтересована в развитии сотрудничества с причерноморскими регионами Украины, что обусловлено ее историческими, культурными и экономическими связями с этими регионами, подчеркнул Ципрас.

"Наши две страны объединяют очень тесные отношения, основанные на том общем, что у нас есть, что связано с нашей общей историей, религией, мировоззренческими установками. Мы очень заинтересованы в том, чтобы найти те новые аспекты отношений между нашими двумя странами , которые бы привели к улучшению экономической ситуации в наших странах ", - сказал глава греческого правительства.

Завтра в Киеве состоится украинско-греческий бизнес-форум.

"Мы верим, что он станет толчком к укреплению отношений в экономической сфере", - отметил А.Ципрас.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман начал переговоры с Премьер-министром Греческой Республики Ципрасом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.85
Bitcoin
$79,867.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.33
Золото
$3,020.40
Ethereum
$1,588.29