В.Гройсман и А.Ципрас договорились возобновить работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества

Как сообщили в пресс-службе, одной из тем переговоров глав правительств двух стран был вопрос экономического сотрудничества.

"Есть ряд взглядов и предложения, которые внес мой коллега, с точки зрения заседания межправительственной комиссии, на уровне которой можно будет обсудить состояние нашего двустороннего сотрудничества и определить те направления, которые позволят нам развивать в том числе экономическое сотрудничество", - сообщил он.

В свою очередь премьер-министр Греческой Республики Ципрас отметил, что Греция заинтересована в углублении взаимодействия между странами.

Греция, в частности, заинтересована в развитии сотрудничества с причерноморскими регионами Украины, что обусловлено ее историческими, культурными и экономическими связями с этими регионами, подчеркнул Ципрас.

"Наши две страны объединяют очень тесные отношения, основанные на том общем, что у нас есть, что связано с нашей общей историей, религией, мировоззренческими установками. Мы очень заинтересованы в том, чтобы найти те новые аспекты отношений между нашими двумя странами , которые бы привели к улучшению экономической ситуации в наших странах ", - сказал глава греческого правительства.

Завтра в Киеве состоится украинско-греческий бизнес-форум.

"Мы верим, что он станет толчком к укреплению отношений в экономической сфере", - отметил А.Ципрас.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман начал переговоры с Премьер-министром Греческой Республики Ципрасом.