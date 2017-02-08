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В.Гройсман і А.Ципрас домовилися відновити роботу міжурядової комісії з питань торгово-економічного співробітництва

Київ • УНН

 • 11657 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Прем'єр-міністри України та Греції Володимир Гройсман і Алексіс Ципрас домовилися відновити роботу міжурядової комісії з питань торгово-економічного співробітництва з метою активізації співпраці країн в економічній сфері. Такі результати переговорів прем’єр-міністрів України та Грецької Республіки, що відбулися в середу в Києві, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.

В.Гройсман і А.Ципрас домовилися відновити роботу міжурядової комісії з питань торгово-економічного співробітництва

Як повідомили у прес-службі, однією з тем переговорів голів урядів двох країн було питання економічного співробітництва.

"Є ряд поглядів і пропозиції, які вніс мій колега, з точки зору засідання міжурядової комісії, на рівні якої можливо буде обговорити стан нашого двостороннього співробітництва і визначити ті напрямки, які дадуть можливість нам розвивати у тому числі економічне співробітництво", - повідомив він.

У свою чергу Прем'єр-міністр Грецької Республіки Алексіс Ципрас зазначив, що Греція зацікавлена у поглибленні взаємодії між країнами.

Греція, зокрема, зацікавлена у розвитку співробітництва з причорноморськими регіонами України, що зумовлено її історичними, культурними та економічними зв'язками із цими регіонами, підкреслив Алексіс Ципрас.

"Наші дві країни поєднують дуже тісні відносини, які грунтуються на тому спільному, що у нас є, що пов'язане з нашою спільною історією, релігією, світоглядними установками. Ми дуже зацікавлені у тому, щоби знайти ті нові аспекти відносин між нашими двома країнами, які би привели до покращення економічної ситуації у наших країнах", - сказав глава грецького уряду.

Завтра у Києві відбудеться Українсько-грецький бізнес-форум.

"Ми віримо, що він стане поштовхом до зміцнення відносин в економічній сфері", - зазначив А.Ципрас.

Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав переговори з Прем'єр-міністром Грецької Республіки Алексісом Ципрасом.

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