В.Гройсман і А.Ципрас домовилися відновити роботу міжурядової комісії з питань торгово-економічного співробітництва
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Прем'єр-міністри України та Греції Володимир Гройсман і Алексіс Ципрас домовилися відновити роботу міжурядової комісії з питань торгово-економічного співробітництва з метою активізації співпраці країн в економічній сфері. Такі результати переговорів прем’єр-міністрів України та Грецької Республіки, що відбулися в середу в Києві, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
Як повідомили у прес-службі, однією з тем переговорів голів урядів двох країн було питання економічного співробітництва.
"Є ряд поглядів і пропозиції, які вніс мій колега, з точки зору засідання міжурядової комісії, на рівні якої можливо буде обговорити стан нашого двостороннього співробітництва і визначити ті напрямки, які дадуть можливість нам розвивати у тому числі економічне співробітництво", - повідомив він.
У свою чергу Прем'єр-міністр Грецької Республіки Алексіс Ципрас зазначив, що Греція зацікавлена у поглибленні взаємодії між країнами.
Греція, зокрема, зацікавлена у розвитку співробітництва з причорноморськими регіонами України, що зумовлено її історичними, культурними та економічними зв'язками із цими регіонами, підкреслив Алексіс Ципрас.
"Наші дві країни поєднують дуже тісні відносини, які грунтуються на тому спільному, що у нас є, що пов'язане з нашою спільною історією, релігією, світоглядними установками. Ми дуже зацікавлені у тому, щоби знайти ті нові аспекти відносин між нашими двома країнами, які би привели до покращення економічної ситуації у наших країнах", - сказав глава грецького уряду.
Завтра у Києві відбудеться Українсько-грецький бізнес-форум.
"Ми віримо, що він стане поштовхом до зміцнення відносин в економічній сфері", - зазначив А.Ципрас.
Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав переговори з Прем'єр-міністром Грецької Республіки Алексісом Ципрасом.