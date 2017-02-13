В.Гройсман: энергетический штаб рассмотрит целесообразность введения чрезвычайного положения в энергетике

"Сейчас будет рассмотрен вопрос на повестке дня штаба энергетического целесообразность введения чрезвычайного положения в украинской энергетике и формирования плановых предложений, которые будут заключаться в том числе и в веерных отключениях для того чтобы не допустить каких-либо проблемных вещей вообще с обеспечением", - сказал В .Гройсман.

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Он отметил, что 30% электроэнергии Украины производится ТЭЦ. Кроме того, по его словам, на этих предприятиях также производится тепло для крупных городов Украины.

"Перевести все города на другой вид топлива невозможно. Поэтому критически важно наличие угля", - сказал В.Гройсман.

Он напомнил, что 24 млн т угля потребляет Украина, 9 млн т из которых это антрацитовая группа угля добываемая на временно неподконтрольной территории Украины.

"Это тот критический объем, без которого мы сегодня не можем стабильно функционировать", - подчеркнул В.Гройсман.

Он также добавил, что альтернативы углю нет и он против формулы "Роттердам +", потому что это увеличит цену угля в тарифе почти в два раза.