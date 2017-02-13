В.Гройсман: енергетичний штаб розгляне доцільність введення надзвичайного стану в енергетиці (доповнено)

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 42956 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 107780 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 114052 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 99749 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 118519 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 79508 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 88899 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97280 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88752 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 207216 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
1м/с
33%
Популярнi новини

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня, 03:13 • 16480 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 23999 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 23890 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 25111 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 16075 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 114034 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 207206 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 359140 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 294576 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 403484 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 24320 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 21890 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 99736 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 27798 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 32581 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

В.Гройсман: енергетичний штаб розгляне доцільність введення надзвичайного стану в енергетиці (доповнено)

Київ • УНН

 • 11210 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Енергетичний штаб сьогодні розгляне питання введення надзвичайного стану в електроенергетиці та віялових відключення. Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимр Гройсман, передає кореспондент УНН.

В.Гройсман: енергетичний штаб розгляне доцільність введення надзвичайного стану в енергетиці (доповнено)

"Зараз буде розглянуте питання на порядку денному штабу енергетичного доцільність введення надзвичайного стану в українській енергетиці і формування планових пропозицій, які будуть полягати в тому числі і в віялових відключенням для того аби не допустити будь-яких проблемних речей взагалі з забезпеченням",- сказав В.Гройсман.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В.Гройсман та М.Шефчович обговорили питання енергобезпеки

Він зазначив, що 30% електроенергії України виробляється ТЕЦ. Крім того за його словами на цих підприємствах також виробляється тепло для великих міст України.

"Перевести всі міста на інший вид палива не можливо. Тому критично має значення наявність вугілля",- сказав В.Гройсман.

Він нагадав, що 24 млн т вугілля споживає Україна, 9 млн т з яких це антрацитівського група вугілля яка добувається на тимчасово непідконтрольній території України.

"Це той критичний обсяг, без якого ми сьогодні не можемо стабільно функціонувати",- підкреслив В.Гройсман.

Він також додав, що немає альтернативи вугіллю немає і він проти формули "Ротердам+", тому що це збільшить ціну вугілля в тарифі майже в два рази.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,521.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,605.60