В.Гройсман: енергетичний штаб розгляне доцільність введення надзвичайного стану в енергетиці (доповнено)

"Зараз буде розглянуте питання на порядку денному штабу енергетичного доцільність введення надзвичайного стану в українській енергетиці і формування планових пропозицій, які будуть полягати в тому числі і в віялових відключенням для того аби не допустити будь-яких проблемних речей взагалі з забезпеченням",- сказав В.Гройсман.

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Він зазначив, що 30% електроенергії України виробляється ТЕЦ. Крім того за його словами на цих підприємствах також виробляється тепло для великих міст України.

"Перевести всі міста на інший вид палива не можливо. Тому критично має значення наявність вугілля",- сказав В.Гройсман.

Він нагадав, що 24 млн т вугілля споживає Україна, 9 млн т з яких це антрацитівського група вугілля яка добувається на тимчасово непідконтрольній території України.

"Це той критичний обсяг, без якого ми сьогодні не можемо стабільно функціонувати",- підкреслив В.Гройсман.

Він також додав, що немає альтернативи вугіллю немає і він проти формули "Ротердам+", тому що це збільшить ціну вугілля в тарифі майже в два рази.