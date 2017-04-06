В.Гройсман: через милитаризацию Крым становится угрозой всему миру

"Тревожной тенденцией является то, что сегодня происходит в украинском Крыму, который аннексирован, там наращивается вооружение и в результате действий РФ возникла наиболее милитаризированная зона именно в Крыму... Сегодня это сверхмощная военная база, потенциал которой наращивается, в том числе в ядерном направлении, и это означает, что это является угрозой всему цивилизованному миру", - сказал он.

Напомним, Премьер отметил необходимость жесткой реакции мира в связи с поставками Россией оружия на Донбасс.