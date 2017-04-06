В.Гройсман: через милитаризацию Крым становится угрозой всему миру
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Из-за того, что Крым превращается в мощнейшую военную базу, потенциал которой наращивается и в ядерном направлении, это становится угрозой всему цивилизованному миру. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, премьер-министром Латвийской Республики Марисом Кучинскисом и премьер-министром Литовской Республики Саулюсом Сквярнялисом, передает корреспондент УНН.
"Тревожной тенденцией является то, что сегодня происходит в украинском Крыму, который аннексирован, там наращивается вооружение и в результате действий РФ возникла наиболее милитаризированная зона именно в Крыму... Сегодня это сверхмощная военная база, потенциал которой наращивается, в том числе в ядерном направлении, и это означает, что это является угрозой всему цивилизованному миру", - сказал он.
Напомним, Премьер отметил необходимость жесткой реакции мира в связи с поставками Россией оружия на Донбасс.