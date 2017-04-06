В.Гройсман: через мілітаризацію Крим стає загрозою всьому світу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Через те, що Крим перетворюється на надпотужну військову базу, потенціал якої нарощується і в ядерному напрямку, це стає загрозою всьому цивілізованому світу. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі з прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, прем’єр-міністром Латвійської Республіки Марісом Кучінскісом та прем’єр-міністром Литовської Республіки Саулюсом Сквярнялісом, передає кореспондент УНН.
"Тривожною тенденцією є те, що сьогодні відбувається в українському Криму, який анексований, там нарощується озброєння і внаслідок дій РФ виникла найбільш мілітаризована зона саме в Криму… Сьогодні це є надпотужна військова база, потенціал якої нарощується, в тому числі в ядерному напрямку, і це означає, що це є загрозою всьому цивілізованому світу", - сказав він.
Нагадаємо, Прем'єр наголосив на необхідності жорсткої реакції світу щодо постачання Росією зброї на Донбас.