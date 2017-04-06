В.Гройсман: через мілітаризацію Крим стає загрозою всьому світу

"Тривожною тенденцією є те, що сьогодні відбувається в українському Криму, який анексований, там нарощується озброєння і внаслідок дій РФ виникла найбільш мілітаризована зона саме в Криму… Сьогодні це є надпотужна військова база, потенціал якої нарощується, в тому числі в ядерному напрямку, і це означає, що це є загрозою всьому цивілізованому світу", - сказав він.

Нагадаємо, Прем'єр наголосив на необхідності жорсткої реакції світу щодо постачання Росією зброї на Донбас.