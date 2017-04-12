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В.Гройсман: 95% украинских дорог в трагическом состоянии

В.Гройсман: 95% украинских дорог в трагическом состоянии

Киев  •  УНН

 • 11510 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что хочет знать где прошлогодний асфальт "сошел со снегом" и кто за это ответственен. Об этом он заявил в ходе заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Мне сегодня нужно четко понять, правда ли, а если правда, то где прошлогодними асфальт сошел вместе с нынешним снегом? И если это так, извините, но я хочу жесткой ответственности тех, кто это делал, они должны нести за это суровую ответственность" - сказал В.Гройсман.

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По его словам, ответственные должны как восстановить все то, что повреждено, так и понести уголовную ответственность за неэффективное использование государственных средств.

Премьер подчеркнул, что в стране также должна быть построена эффективная система контроля качества дорог.

Он подчеркнул, что в Украине должна быть создана качественная система управления строительства и реконструкции, ремонта, содержания украинских дорог.

"95% украинских дорог вследствие того, что у власти десятилетиями были другие приоритеты сегодня находятся в трагическом состоянии", - отметил В.Гройсман.

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