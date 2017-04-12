В.Гройсман: 95% українських доріг у трагічному стані
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що хоче знати де минулорічний асфальт "зійшов зі снігом" і хто за це відповідальний. Про це він заявив в ході засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Мені сьогодні потрібно чітко зрозуміти, чи правда, а якщо правда, то де минулорічними асфальт зійшов разом з цьогорічним снігом? І якщо це так, вибачте, але я хочу жорсткої відповідальності тих, хто це робив, вони мають нести за це найсуворішу відповідальність", - сказав В.Гройсман.
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За його словами, відповідальні мають як відновити все те, що пошкоджено, так і понести кримінальну відповідальність за неефективне використання державних коштів.
Прем'єр наголосив, що в країні також має бути побудована ефективна система контролю якості доріг.
Він підкреслив, що в Україні повинна бути створена якісна система управління будівництва і реконструкції, ремонту, утримання українських доріг.
"95% українських доріг внаслідок того, що у влади десятиріччями були інші пріоритети сьогодні знаходяться в трагічному стані", - зазначив В.Гройсман.